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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Греция вела с Францией, но упустила победу – 2:2. При 0:1 на греков давали 25.00

Греция и Франция сыграли вничью (2:2) в квалификации Евро-2024. Греки пропустили первыми на 42-й минуте.

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