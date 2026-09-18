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ИА Регнум

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Мендель раскрыла планы Зеленского взорвать метро в Киеве в 2022 году

В 2022 году глава киевского режима Владимир Зеленский был в панике из-за наступления российских войск.

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