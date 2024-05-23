Специалисты приступили к обновлению сквера в Отрадном

В Отрадном начались работы по обновлению сквера. В рамках комплексного благоустройства здесь приведут в порядок зеленую территорию Северного бульвара на протяжении от Юрловского проезда до поворота около дома 9 а.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии