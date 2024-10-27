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«Авангард» подписал контракт с Грантом на год. 35-летний защитник провел 2 игры за «Барыс» в этом сезоне

«Авангард» подписал контракт с Грантом на год. 35-летний защитник провел 2 игры за «Барыс» в этом сезоне

Соглашение с 35-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2024/25. В этом регулярном чемпионате защитник провел два матча за «Барыс», не отметившись результативными действиями.

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