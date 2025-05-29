Spotify расширяет возможности поиска подкастов с помощью новых функций

В среду Spotify анонсировала ряд новых функций, призванных сделать подкасты более заметными в своем приложении, поскольку компания борется с Apple и YouTube за звание предпочтительного сервиса для прослушивания подкастов.
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