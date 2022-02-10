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Шарунас Ясикявичюс: «Обрадович до боли честен с игроками, Паскуаль невероятен с точки зрения тактики»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс рассказал о методах работы двух выдающихся тренеров, под руководством которых он выступал – Желимира Обрадовича и Хавьера Паскуаля.

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