Защитник "Балтики" Радмановац принес извинения "Зениту" за неприличный жест

Защитник калининградской "Балтики" Никола Радмановац в интервью "Матч ТВ" заявил, что не имел ничего плохого против петербургского "Зенита", когда демонстрировал средний палец во время церемонии награждения после суперфинала Кубка России.
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