Полиция: Производитель, выгрузивший яблоки на улице, был под действием наркотиков

38-летний мужчина, разгрузивший большую партию яблок перед зданием Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности в центре столицы, находился в состоянии наркотического опьянения и может быть привлеченным к уголовной ответственности.
38-летний мужчина, разгрузивший большую партию яблок перед зданием Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности в центре столицы, находился в состоянии наркотического опьянения и может быть привлеченным к уголовной ответственности.
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