Арестован мастер, выпустивший неисправный трамвай на линию в Кемерово

Два месяца в СИЗО проведут гендиректор КЭТК и мастер.фото: t.me/gumvd42--> Центральный районный суд Кемерова отправил под арест мастера и директора Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК), который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами, в результате чего пострадали более 140 человек.