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Закон, порядок, государство

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Вспомогательные суда Тихоокеанского флота проведут ротацию береговых ракетчиков на островах Курильской гряды

Вспомогательные суда Тихоокеанского флота проведут ротацию береговых ракетчиков на островах Курильской гряды

В ходе мероприятия будет произведена ротация личного состава дежурных сил береговых ракетных комплексов «Бастион», обеспечивающих несение дежурства на островах Матуа и Парамушир Курильской гряды.

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