Токаев назначил нового министра обороны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра обороны страны. Как указывает пресс-служба главы страны, Токаев освободил от должности Руслана Жаксылыкова и назначил новым главой оборонного ведомства Даурена Косанова.
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