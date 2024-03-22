«Бауманка» запустит первое в России серийное производство сверхпроводниковых квантовых процессоров

МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», работающие над созданием технологий квантовых компьютеров с 2016 года, заявили о запуске первого в России контрактного производства сверхпроводниковых квантовых процессоров на 100-мм пластинах.
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