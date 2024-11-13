Страна и люди
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Страна и люди

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Педиатра Буянову отправили в колонию по делу о фейках о ВС РФ. «Приговор ужасный»

Педиатра Буянову отправили в колонию по делу о фейках о ВС РФ. «Приговор ужасный»

Педиатра Буянову приговорили к 5,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ Суд в Москве приговорил 68-летнюю врача-педиатра Надежду Буянову к 5,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ.

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Комментарии
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Андрей
&quot;На российской границе была задержана педиатр Надежда Буянова, разыскиваемая за распространение ложной информации о Вооружённых силах РФ. При обыске у неё обнаружили крупную сумму денег и несколько средств связи. Согласно материалам следствия, обвиняемая нарушила ранее избранную меру пресечения и скрылась, из-за чего её объявили в розыск. Сообщается, что врач пыталась пересечь границу в сторону государства, где проживают её родственники. В ходе розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить её в местности, значительно удалённой от места её постоянного проживания.&quot;
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