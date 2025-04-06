Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Донни против всех" или "хитрые планы такие хитрые"

"Донни против всех" или "хитрые планы такие хитрые"

Картинко чисто для ехидстваКак известно, Трамп врубил тарифы почти всей планете. И уже пару дней в этих ваших инторнетах бушуют сектанты «Это всё хитрый план такой, сейчас Могучий Белый Хозяин всех как нагнёт, перемогнёт» и так далее.

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