Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

Хорошее умное мнение. Менты могут так зап-дить слабого, что он возьмёт на себя любое преступление. И его казнят. Так бывало не раз. Мучительно и безнадёжно сидеть - нехилая пытка. На всю жизнь. А убить уродов хочется.

V K

Вот и давайте соберём всех, кто против смертной казни в кучку и будем осужденных на пожизненное заключение содержать за счет этих вот "гуманистов". А мне даже думать противно, что человека, осуждённого за убийство 139 моих сограждан я должен всю жизнь за свой счет кормить и поить, лечить и охранять, привозить ему интересные книжки, и вообще заботиться о нем, как о родном. Против смертной казни - содержи его пожизненно. ЗА СВОЙ СЧЕТ. А я проверю, хорошо ли ты это делаешь и не случится ли так, что этот подонок из-за вашей "гуманности" окажется на свободе и будет представлять опасность для моих детей.