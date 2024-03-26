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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

Андрей Медведев Смертную казнь в России нельзя возвращать ни при каких обстоятельствах. И применять нельзя высшую меру.

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Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Потому, что молодой еще
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11 час.
Владимир Петров
Хорошее умное мнение. Менты могут так зап-дить слабого, что он возьмёт на себя любое преступление. И его казнят. Так бывало не раз. Мучительно и безнадёжно сидеть - нехилая пытка. На всю жизнь. А убить уродов хочется.
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7 час.
V K
Вот и давайте соберём всех, кто против смертной казни в кучку и будем осужденных на пожизненное заключение содержать за счет этих вот &quot;гуманистов&quot;. А мне даже думать противно, что человека, осуждённого за убийство 139 моих сограждан я должен всю жизнь за свой счет кормить и поить, лечить и охранять, привозить ему интересные книжки, и вообще заботиться о нем, как о родном. Против смертной казни - содержи его пожизненно. ЗА СВОЙ СЧЕТ. А я проверю, хорошо ли ты это делаешь и не случится ли так, что этот подонок из-за вашей &quot;гуманности&quot; окажется на свободе и будет представлять опасность для моих детей.
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6 час.

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