Журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Владимира Путина Юлия СоколоваВзрывную сенсацию выдал американский журналист Такер Карлсон, обвинив США в попытке ликвидировать российского президента Владимира Путина.
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