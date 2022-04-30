Назначать свидания «у пожарных и спасателей» смогут жители Владивостока

Торжественная церемония «имянаречения» и открытия памятного камня прошла здесь вчера, в пятницу. Отметим, что только установкой памятного камня не обошлось, скверу добавили уюта, высадили новые деревья… Как сообщили в администрации города, дать имя этому обихоженному, красивому, уютному, пользующемуся огромной популярностью у местных жителей островку зелени и покоя приехали начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Роман Чурсин, главный федеральный инспектор по Приморскому краю Сергей Грызыхин; собрались и неравнодушные граждане, и жильцы соседних домов.