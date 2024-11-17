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Царьград

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Суд отказался ускорить процесс по делу Блиновской

Суд отказался ускорить процесс по делу Блиновской

Адвокаты Блиновской воздержались от комментариев, так как не ознакомлены с данным решением.Савеловский суд столицы России отклонил просьбу представителей гособвинения о быстром рассмотрении уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской.

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