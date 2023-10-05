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"Дима часто допивал за гостями из рюмок": Обиженная на Путина сенатор Нарусова, решила вспомнить грехи Медведева

"Дима часто допивал за гостями из рюмок": Обиженная на Путина сенатор Нарусова, решила вспомнить грехи Медведева

После того как на голову многострадального сенатора Людмилу Нарусову, представляющую в российском сенате республику Тыва обрушился поток критики связанный с ее несанкционированным летним вояжем вот Францию и Испанию, она решила предпринять ответные шаги.

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Комментарии
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Владимир Стеклов
Нарусова пусть расскажет про свою дочь,она реальная шлюха ,12 оборотов по этой причине не могла долго иметь детей,первый ее любовник очень известный бандит был,ушел в мир иной ,так что этой жидовки лучше рот не открывать.
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56 мин.
алекс кузь
Вот такая она, карма судьбы. Хорошо, что теперь есть электронные выборы
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7 мин.
Андрей Корольков
Ну и семейка! Одно бля...ь тупая, другая торговая базарка и тоже совсем безмозглая. Интересно, Собчак был такой же?
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2 мин.

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