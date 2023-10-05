"Дима часто допивал за гостями из рюмок": Обиженная на Путина сенатор Нарусова, решила вспомнить грехи Медведева

Владимир Стеклов Нарусова пусть расскажет про свою дочь,она реальная шлюха ,12 оборотов по этой причине не могла долго иметь детей,первый ее любовник очень известный бандит был,ушел в мир иной ,так что этой жидовки лучше рот не открывать.

алекс кузь Вот такая она, карма судьбы. Хорошо, что теперь есть электронные выборы