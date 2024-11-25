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Израиль, предположительно, заключил соглашение о прекращении огня с "Хезболлой"

Израиль, предположительно, заключил соглашение о прекращении огня с "Хезболлой"

По некоторым данным, Израиль о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла". Как ожидается, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщит о договоренностях в ближайшие дни, сообщает израильский телеканал Kan 11.

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