Щербаков: жилой дом на ул. Новослободская отремонтируют

На ул. Новослободская проведут капремонт жилого дома, проект уже согласован. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.