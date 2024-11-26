Щербаков: жилой дом на ул. Новослободская отремонтируют

На ул. Новослободская проведут капремонт жилого дома, проект уже согласован. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
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