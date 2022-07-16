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Мостовой о Ярцеве: «Обид и недомолвок не осталось, все ушло в прошлое. В сборной были непростые отношения, потом наладились»

Александр Мостовой заявил, что у него не осталось обид на Георгия Ярцева.  Бывший тренер «Спартака» и сборной России ушел из жизни в возрасте 74 лет.

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