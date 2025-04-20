Почему группа людей поедает тела умерших и ее никто не остановит

Global Look Press/Bivas Shrestha/Keystone Press Agency В мире есть люди, которые выглядят и ведут себя странно, порой неадекватно, но закон им не писан, а окружающие ведут себя так, будто ничего особенного не происходит.
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