В Челябинске нашли подростков, обрывавших аварийные молотки в троллейбусе

В Челябинске нашли подростков, обрывавших аварийные молотки в общественном транспорте. Как уже сообщал «Новый День», вечером 4 июля в троллейбусе №12 на остановке ТК Кольцо дав подростка сорвали аварийные краны и выскочили из салона.