Культурный код. Подвижники. Кулаков Виктор Евгеньевич

Среди людей, внёсших неоценимый вклад в дело сохранения традиций русской культуры и возрождения дошедших до нас из глубины веков объектов русского зодчества, безусловно, нельзя не вспомнить имя замечательного подвижника архитектора-реставратора Виктора Евгеньевича Кулакова.
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