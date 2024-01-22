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Смоленская Газета

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Культурный код. Подвижники. Кулаков Виктор Евгеньевич

Культурный код. Подвижники. Кулаков Виктор Евгеньевич

Среди людей, внёсших неоценимый вклад в дело сохранения традиций русской культуры и возрождения дошедших до нас из глубины веков объектов русского зодчества, безусловно, нельзя не вспомнить имя замечательного подвижника архитектора-реставратора Виктора Евгеньевича Кулакова.

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