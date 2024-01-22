Культурный код. Подвижники. Кулаков Виктор Евгеньевич

Среди людей, внёсших неоценимый вклад в дело сохранения традиций русской культуры и возрождения дошедших до нас из глубины веков объектов русского зодчества, безусловно, нельзя не вспомнить имя замечательного подвижника архитектора-реставратора Виктора Евгеньевича Кулакова.