Космонавты Кононенко и Чуб запустили с МКС спутник с солнечным парусом

Российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом во время выхода в открытый космос в рамках эксперимента по изучению движения с помощью солнечных парусов был запущен студенческий спутник "Парус-МГТУ".
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