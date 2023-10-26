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Космонавты Кононенко и Чуб запустили с МКС спутник с солнечным парусом

Космонавты Кононенко и Чуб запустили с МКС спутник с солнечным парусом

Российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом во время выхода в открытый космос в рамках эксперимента по изучению движения с помощью солнечных парусов был запущен студенческий спутник "Парус-МГТУ".

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