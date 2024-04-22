«У них общее с нацистским ублюдком»: Политик Словакии раскритиковал одобрение помощи США Украине

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха раскритиковал конгресс США за одобрение помощи Украине. Политик обратил внимание, что Вашингтон сделал это ко дню рождения лидера фашисткой Германии Адольфа Гитлера.
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