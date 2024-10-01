Владимир Лисин приобрел «Фрутоняню» — РБК

Структуры, связанные с основным владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным, приобрели липецкое АО «Прогресс» (бренды «Фрутоняня» и «Липецкий бювет»), сообщает РБК со ссылкой на источник, который знаком с деталями сделки.