Владимир Лисин приобрел «Фрутоняню» — РБК

Структуры, связанные с основным владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным, приобрели липецкое АО «Прогресс» (бренды «Фрутоняня» и «Липецкий бювет»), сообщает РБК со ссылкой на источник, который знаком с деталями сделки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии