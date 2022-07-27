Устюгов о контроле тренировок: «Думаю заказать тест-полоски и лактометр. И когда пойдут более серьезные работы, осуществлять тест лактата самостоятельно»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, как контролирует тренировки. – Вы тренируетесь самостоятельно – как осуществляется контроль: лактат, восстанавливающие процедуры, массаж, физио? – Когда я числился в группе Егора Сорина, я брал лактометр и полоски – лактат брал сам у себя на интервальных тренировках.