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Устюгов о контроле тренировок: «Думаю заказать тест-полоски и лактометр. И когда пойдут более серьезные работы, осуществлять тест лактата самостоятельно»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, как контролирует тренировки. – Вы тренируетесь самостоятельно – как осуществляется контроль: лактат, восстанавливающие процедуры, массаж, физио? – Когда я числился в группе Егора Сорина, я брал лактометр и полоски – лактат брал сам у себя на интервальных тренировках.

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