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Аргументы недели

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Сэм Альтман: победа Китая в гонке ИИ может уничтожить мир

Сэм Альтман: победа Китая в гонке ИИ может уничтожить мир

Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что победа Китая в глобальной гонке искусственного интеллекта несёт в себе экзистенциальную угрозу для человечества.

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