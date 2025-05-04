В Центральном и Адмиралтейском районах вводятся временные ограничения движения транспорта

На некоторых участках проезд будет запрещен В связи с проведением торжественного парада и мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с 7 по 9 мая в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга вводятся временные ограничения в движении транспорта.