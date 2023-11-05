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В Израиле пригрозили Газе ядерным ударом: ХАМАС выступил с ответом

В Израиле пригрозили Газе ядерным ударом: ХАМАС выступил с ответом

В Израиле пригрозили Газе ядерным ударом: ХАМАС выступил с ответом AlexCoderВ Израиле пригрозили Газе ядерным ударом: ХАМАС выступил с ответом AlexCoder В палестинском движении не удивились такой риторике Фраза министра Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху, ранее пригрозившего Газе ядерным ударом, отражают террористические акции и действия против Палестины.

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ВД
Вовладар Даров
Израилю тогда будет полный пи...!
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