В Израиле пригрозили Газе ядерным ударом: ХАМАС выступил с ответом AlexCoderВ Израиле пригрозили Газе ядерным ударом: ХАМАС выступил с ответом AlexCoder В палестинском движении не удивились такой риторике Фраза министра Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху, ранее пригрозившего Газе ядерным ударом, отражают террористические акции и действия против Палестины.
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