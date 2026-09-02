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Царьград

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МЧС не нашло пропавших туристов на Лесогорских источниках 23 августа

МЧС не нашло пропавших туристов на Лесогорских источниках 23 августа

На Сахалине продолжаются поиски двух туристов, которых 23 августа унесло рекой с базы отдыха на Лесогорских термальных источниках.

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