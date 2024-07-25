НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Рябыкин ло Злодееве в «Авангарде»: «Любое возвращение молодого игрока из Северной Америки непредсказуемо. Не совсем понятна его форма, уровень мотивации, мастерства» 

– С молодым центром Злодеевым – не совсем очевидный ход «Авангарда», его кандидатура была в тени. После раннего отъезда в Северную Америку Злодееву будет не так просто, в линии есть конкуренция среди других не самых именитых центральных – в частности, со стороны Холодилина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх