Рябыкин ло Злодееве в «Авангарде»: «Любое возвращение молодого игрока из Северной Америки непредсказуемо. Не совсем понятна его форма, уровень мотивации, мастерства» 

– С молодым центром Злодеевым – не совсем очевидный ход «Авангарда», его кандидатура была в тени. После раннего отъезда в Северную Америку Злодееву будет не так просто, в линии есть конкуренция среди других не самых именитых центральных – в частности, со стороны Холодилина.