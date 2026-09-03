Росстат выявил повышение зарплат в пяти ведущих отраслях России

В июне 2026 года средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей зафиксирована в пяти отраслях России. Ведущими стали сферы добычи нефти, производства табачных изделий, воздушного транспорта, а также финансовая и страховая деятельность, сообщает Росстат.