Врач Лахмай: Ишемической болезнью чаще страдают мужчины

Сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Кирилл Лахмай сообщил, что самым «популярным» сердечно-сосудистым заболеванием на территории Российской Федерации является ишемическая болезнь сердца (ИБС), а также указал, что эта болезнь стала чаще поражать людей в возрасте 35–40 лет.