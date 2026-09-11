Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей между станциями Бирюлевской линии

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин Строители завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".
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