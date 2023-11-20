Авдеевская петля затягивается всё сильнее

Есть все шансы закончить бои за Авдеевку к Новому году Продолжаются бои в промзоне Авдеевки. Занято уже более 60-ти процентов Полковник ВСУ Александр Штупун - официальный представитель Таврийской группы ВСУ, сообщил, что ожидается третья большая атака на Авдеевку.