При пожаре в Бангладеш погибло более 40 человек

Число погибших при пожаре в ресторане в столице Бангладеш достигло 46 человек. Министр здравоохранения страны Саманта Лал Сен допускает, что эта цифра еще может вырасти, передает газета The Daily Observer.
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