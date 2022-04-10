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Лучшие сорта холодостойких Томатов, специально для прохладного лета

Лучшие сорта холодостойких Томатов, специально для прохладного лета

Помидор, это растение, которое предпочитает много солнечного света и тепла. В условиях резких перепадов температур, продолжительных заморозков весной, большого количество болезней и насекомых-вредителей вырастить полноценные плоды очень сложно.

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