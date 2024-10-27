Капитальный ремонт в школах и детских садах Ижевска начнется в 2025 году

В Ижевске запланирован масштабный капитальный ремонт нескольких образовательных учреждений. Как сообщает пресс-служба администрации города, в следующем году ремонтные работы будут проведены в первом корпусе детского сада № 169, первом корпусе детского сада № 152, татарской гимназии № 6 и IT-лицее № 24.
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