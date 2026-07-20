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Лаборатория Лос-Аламоса начала испытания чипов от Nvidia перед запуском новых суперкомпьютеров

Лаборатория Лос-Аламоса начала испытания чипов от Nvidia перед запуском новых суперкомпьютеров

Новые машины на платформе Vera Rubin должны втрое превзойти Crossroads по CPU-производительности и объединить моделирование, ИИ и автономные научные расчётыНациональная лаборатория Лос-Аламоса (Los Alamos National Laboratory) получила первый сервер с процессором Nvidia Vera и начала тесты оборудования, которое станет основой будущих суперкомпьютеров Mission и Vision.

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