Посол РФ: Польша не может влиять на запуск "Северного потока — 2"

Посол России в Польше Сергей Андреев отреагировал на заявление польского премьера Матеуша Моравецкого, что они не теряют надежды не допустить запуска газопровода и пытаются выработать ответ вместе "с немецкими партнерами", сообщают "Известия".
Посол России в Польше Сергей Андреев отреагировал на заявление польского премьера Матеуша Моравецкого, что они не теряют надежды не допустить запуска газопровода и пытаются выработать ответ вместе "с немецкими партнерами", сообщают "Известия".
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