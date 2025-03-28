Саркози может провести несколько лет в тюрьме. Судья: "Он был коррумпирован"

Финансовая прокуратура (ФП) Франции потребовала приговорить бывшего главу государства Николя Саркози, которого она обвиняет в заключении коррупционного пакта с Муаммаром Каддафи, к семи годам тюремного заключения.
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