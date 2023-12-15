Стало известно на сколько может подешеветь доллар в 2024 году

В следующем году доллар может снизиться до 85 рублей и это еще не предел. Оптимистичный прогноз аналитиков финансового рынка говорит о том, что закрепление пары доллар/рубль в пределах 70-75,00 также возможно.
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