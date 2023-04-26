Переговоры между Си Цзиньпином и Зеленским были положительно встречены в Москве

Телефонный разговор между лидером Китая Си Цзиньпином и украинским президентом Владимиром Зеленским был положительно воспринят как в Москве, так и в Вашингтоне.
Популярные статьи
- Сын Пескова Николай подтвердил информацию Пригожина об участии в СВО и рассказал о получении медали «За отвагу»
- Координатор подполья в Николаеве Лебедев заявил, что ракетный удар уничтожил двадцать высших украинских и иностранных офицеров
- Спикер МИД РФ Захарова: из России в ответ на действия Германии вышлют свыше 20 немецких дипломатов
Свежие комментарии