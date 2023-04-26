Аргументы недели

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Переговоры между Си Цзиньпином и Зеленским были положительно встречены в Москве

Телефонный разговор между лидером Китая Си Цзиньпином и украинским президентом Владимиром Зеленским был положительно воспринят как в Москве, так и в Вашингтоне.

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