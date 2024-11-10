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Питахайя: экзотический фрукт с уникальным вкусом и полезными свойствами

Питахайя: экзотический фрукт с уникальным вкусом и полезными свойствами

Питахайя, питайя, или драконий фрукт, — это плод разных видов кактусов рода Hylocereus. Этот экзотический фрукт впечатляет своим внешним видом: овальной формы с гладкой кожурой, покрытой чешуйками, которые напоминают драконью кожу, что и дало название плоду.

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