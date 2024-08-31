Александр Дубинский: Зеленский и Ко планируют продержаться у власти еще полтора года! От сдачи Донбасса до апрельских выборов

Это так, чтобы вы понимали, что творится в голове у Зеленского и Ко: 20 января инаугурация нового президента США;до апреля подписание некоего мира с РФ;в октябре (по графику) очередные местные выборы;весной 2026 (!) выборы президента и Рады; То есть, они искренне верят, что продержатся у власти еще полтора года.