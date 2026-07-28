«Такая у нас черта характера». Кремль заявил об информационной войне против России. Почему россияне этого не боятся

Россияне не склонны поддаваться на радикальные провокации, поскольку в психологии российского общества исторически сохранились поступательность и филигранность поведения, считает политолог, социолог Михаил Галицкий.
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