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Воронежские новости

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Украшения более чем на 690 тысяч рублей похитила бывшая сотрудница ювелирного салона в Воронеже

Украшения более чем на 690 тысяч рублей похитила бывшая сотрудница ювелирного салона в Воронеже

В Воронеже бывшая сотрудница ювелирного салона похитила три золотые цепи более чем на 690 тысяч рублей и сдала их в ломбард.

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